ريال مدريد يقترب من ضم ديوماندي ورودري .. وأزمة القيد تهدد خطط الملكي

يواصل ريال مدريد تحركاته بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي والإسباني رودري، إلا أن النادي الملكي يواجه عقبة تتعلق بقواعد قيد اللاعبين في الدوري الإسباني، قد تؤخر إتمام الصفقتين رغم التقدم الكبير في المفاوضات.

ديوماندي على أعتاب البرنابيو

بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، وصلت مفاوضات ريال مدريد مع لايبزيج بشأن ضم يان ديوماندي إلى مراحلها الأخيرة، حيث تقتصر الخلافات الحالية على بعض التفاصيل الخاصة بهيكلة الصفقة والمتغيرات المالية.

وأوضحت الصحيفة أن جميع الأطراف تبدي تفاؤلًا بإتمام الاتفاق، في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليون يورو، تشمل مبلغًا ثابتًا إلى جانب حوافز ومكافآت مرتبطة بأداء اللاعب.

تقدم في ملف رودري

في المقابل، لا تزال مفاوضات التعاقد مع رودري في مراحلها الأولى، لكن أجواء التفاؤل تسيطر على مسؤولي ريال مدريد، الذين بدأوا بالفعل محادثاتهم مع مانشستر سيتي لبحث إمكانية ضم لاعب الوسط الإسباني خلال الميركاتو الحالي.

أزمة القيد تعطل خطط الملكي

ورغم التقدم في الملفين، فإن لوائح الدوري الإسباني تفرض تحديًا جديدًا أمام إدارة ريال مدريد، إذ تسمح بقيد 25 لاعبًا فقط بعقود احترافية في قائمة الفريق الأول.

ويشغل النادي حاليًا 24 مكانًا، بينما لا يزال الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو مسجلًا ضمن قائمة فريق كاستيا، رغم مشاركته مع الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يؤدي رحيل جونزالو جارسيا إلى إخلاء مقعد واحد فقط، وهو ما يسمح بقيد لاعب جديد، بينما سيحتاج النادي إلى مكان إضافي إذا نجح في ضم ديوماندي ورودري معًا.

كما يفضل ريال مدريد الإبقاء على المقعد الأخير شاغرًا تحسبًا لأي مستجدات أو تعاقدات طارئة قبل إغلاق باب الانتقالات، وهو النهج الذي اتبعه النادي خلال الموسم الماضي.

إصابة أسينسيو تربك الحسابات

وتعقدت الأمور أكثر بعد إصابة المدافع راؤول أسينسيو، التي أعلن عنها ريال مدريد رسميًا.

وكان اللاعب مرشحًا للرحيل بعدما أبلغه المدرب جوزيه مورينيو بأنه خارج حساباته الفنية، إلا أن الإصابة قد تؤجل خروجه، كما قد تدفع إدارة النادي لإعادة النظر في ملف تدعيم خط الدفاع، خاصة مع استمرار دراسة التعاقد مع قلب دفاع جديد.

ماستانتونو وكامافينجا ضمن السيناريوهات

وتدرس إدارة ريال مدريد عدة حلول لتوفير أماكن إضافية في القائمة، من بينها إعارة فرانكو ماستانتونو، الذي ترى الإدارة أن خروجه سيمنحه فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

ورغم اهتمام عدة أندية بضمه، بينها ريفر بليت، فإن ريال مدريد يفضل انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية، من أجل مواصلة تطوره قبل العودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

لكن إعارة ماستانتونو لن تحل أزمة القيد، لأنه مسجل بالفعل ضمن قائمة الفريق الرديف، وليس ضمن قائمة الفريق الأول.

أما الفرنسي إدواردو كامافينجا، فيُعد أحد الأسماء القادرة على تحرير مكان في قائمة الفريق الأول، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، إلا أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف الحالي، ما يجعل هذا الخيار مستبعدًا في الوقت الراهن.

قرار حاسم ينتظر إدارة ريال مدريد

وبناءً على المعطيات الحالية، سيكون ريال مدريد مطالبًا بالتخلي عن لاعب إضافي من قائمة الفريق الأول إذا أراد إتمام التعاقد مع يان ديوماندي ورودري، مع الاحتفاظ بمقعد شاغر تحسبًا لأي طارئ قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.