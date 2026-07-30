مصر قادرة على حماية سيادتها | اتحاد العمال يدين بأشد العبارات استهداف ميناء دمياط

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأشد العبارات، الاعتداء الذي استهدف منشآت بميناء دمياط، والذي كشفت التحقيقات الأولية أنه ناتج عن طائرة مسيرة، مؤكدا أن استهداف المنشآت الاستراتيجية المصرية يمثل عملا عدائيا يمس الأمن القومي ويستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره.

وأكد الاتحاد، في بيان، أن مصر تمتلك من القوة والإرادة والقدرة ما يمكنها من حماية سيادتها والدفاع عن مقدراتها، مشددا على أن أي جهة تقف وراء هذا الاعتداء ستتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية.

استهداف ميناء دمياط

وأعلن الاتحاد العام، باسم الملايين من عمال مصر، اصطفافه الكامل خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة المصرية، وكافة مؤسسات الدولة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي وصون السيادة المصرية، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأرض مصر أو مقدرات شعبها.

كما أكد أن عمال مصر سيواصلون أداء رسالتهم الوطنية في مواقع العمل والإنتاج، وسيقفون صفا واحدا خلف دولتهم في مواجهة مختلف التحديات، إيمانا بأن أمن مصر وسيادتها خط أحمر لا يقبل المساومة أو التهاون.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية عزيزة منيعة، وأن رايتها ستبقى خفاقة بإرادة شعبها، وقوة جيشها، ويقظة مؤسساتها.