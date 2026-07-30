جهّزوا احتياجاتكم | قطع المياه 8 ساعات في الهرم وفيصل .. وتوفير سيارات بديلة لخدمة المواطنين

تستعد أجزاء واسعة من منطقتي الهرم وفيصل لفترة انقطاع مؤقت لحركة مياه الشرب تمتد لـ 8 ساعات متواصلة، وذلك استكمالاً لأعمال التطوير وتنفيذ الربط الفني الخاص بمشروع مترو الأنفاق بالجيزة، حيث أهابت شركة المياه بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم الأساسية مسبقاً لحين انتهاء الأعمال، مؤكدة دفعها بسيارات مياه نقية ومجانية لتلبية الاحتياجات الطارئة بالمناطق المتأثرة حتى عودة الخدمة بانتظام.

موعد قطع المياه في بعض مناطق الهرم

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن انقطاع المياه سيستمر لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، ويشمل الانقطاع المناطق التالية:

ـ شارع محمد حسن ومتفرعاته.

ـ شارع ضياء ومتفرعاته.

ـ شارع المطبعة ومتفرعاته.

ـ شارع العريش ومتفرعاته.

وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

موعد عودة المياه في بعض مناطق الهرم

أشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة والربط ستنتهي في الساعة السادسة صباح يوم السبت 1 أغسطس 2026، ليتم بعدها إعادة ضخ المياه تدريجيًا إلى المناطق المتأثرة حتى تعود الخدمة إلى طبيعتها.

كما ناشدت المواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين انتهاء الأعمال الفنية.

أسباب قطع المياه في الهرم وفيصل

أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب بقطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال إنشاء محطة مترو المطبعة بالجهة الشمالية من شارع الهرم، ضمن مشروع مترو الأنفاق.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الأعمال يتطلب إجراء أعمال الربط الفني على الخط، بما يضمن استمرار تنفيذ مشروع المترو وفق الجدول الزمني المحدد، مع الحفاظ على كفاءة شبكة مياه الشرب بالمنطقة.

وأكدت الشركة أن فرق العمل ستباشر تنفيذ الأعمال وفق الخطة الموضوعة، على أن يتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التحويل والربط، مع استمرار توفير سيارات المياه للمواطنين طوال فترة الانقطاع.