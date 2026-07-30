قطع المياه عن بعض مناطق الهرم وفيصل في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم وفيصل، تشمل: شارع محمد حسن ومتفرعاته، وشارع ضياء ومتفرعاته، وشارع المطبعة ومتفرعاته، وشارع العريش ومتفرعاته، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 31 /7 /2026 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 1/ 8 /2026.

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، المتعارض مع أعمال إنشاء محطة مترو المطبعة بالجهة الشمالية بشارع الهرم، ضمن مشروع مترو الأنفاق، بما يستلزم تنفيذ أعمال الربط.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.