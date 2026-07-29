محافظ الجيزة يشهد انطلاق مبادرة «صوت الجيزة» لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة في فعاليات جلسة محاكاة برلمان الطلائع ضمن مبادرة «صوت الجيزة» التي انطلقت اليوم الأربعاء بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة الجيزة وبمشاركة نخبة من شباب المحافظة.

ورحب محافظ الجيزة بالمشاركين معربًا عن سعادته باستضافة فعاليات المبادرة ومؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم وإشراكهم في مناقشة القضايا المجتمعية بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز الوعي بخطط الدولة واستراتيجياتها إلى جانب التعرف على مطالبهم ومقترحاتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة أن المبادرة تتضمن تنفيذ ١٩ جلسة برلمانية بمختلف إدارات الشباب والرياضة على مستوى المحافظة بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للمشاركة وتنمية وعيهم البرلماني وتعزيز قدرتهم على ممارسة أدوارهم في طرح القضايا التي تمس مجتمعاتهم والتعبير عن آرائهم بصورة إيجابية.

واستمع محافظ الجيزة يرافقه الحضور إلى فعاليات الجلسة التي جاءت في صورة محاكاة لجلسة بمجلس النواب أدارها الطالب زياد سامي رئيسًا للمجلس فيما جسدت الطالبة ماريا محمد دور وزيرة الشباب والرياضة والطالبة لمار المجيدي دور وزيرة التنمية المحلية والبيئة للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس والتي تناولت عددًا من القضايا المهمة من بينها ملفات النظافة ورصف الطرق، والصرف الصحي، والتوسع في برامج اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وتوفير المساحات والمنشآت اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والتكنولوجية.

وتضمنت الجلسة عرض بيان عاجل بشأن حادث مروري إلى جانب برقية تهنئة من أعضاء المجلس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كما شهدت نقاشات تفاعلية بين المشاركين حول أبرز القضايا والمقترحات التي طُرحت خلال الجلسة، في إطار يحاكي الأداء البرلماني بصورة واقعية.

وفي ختام الفعاليات أعرب الشباب المشاركون عن تقديرهم لمحافظ الجيزة لحرصه على حضور الجلسة والمشاركة في جميع فقراتها مؤكدين أن تفاعله المباشر معهم ومناقشته لأفكارهم ومقترحاتهم يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل.