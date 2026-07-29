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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة تتصدر قائمة أوائل الثانوية العامة.. ووكيل التعليم يهنئ 11 طالبا من المتفوقين

سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة
سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة
أحمد زهران
نتيجة الثانوية العامة 2026

تقدم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات لأبنائنا الطلاب الأوائل من أبناء محافظة الجيزة، الذين شرفوا المحافظة بحصول 11 طالبًا وطالبة على مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025/2026.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به طلاب الجيزة من تميز واجتهاد، ويُكلل جهودهم المستمرة، إلى جانب الدعم الكبير الذي قدمته أسرهم ومعلموهم وإداراتهم التعليمية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الجامعية والمستقبلية.

كما أعرب عن خالص تقديره لجميع القائمين على العملية التعليمية بمحافظة الجيزة، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارات المدرسية والعاملين بالمديرية في دعم الطلاب وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لتحقيق التفوق والتميز.

وجاءت قائمة أوائل محافظة الجيزة (دمج)
محمد عبدالله محمد حمزة – مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنين – إدارة العجوزة.
يوسف خالد عبدالعزيز السيد – مدرسة الأورمان الثانوية بنين – إدارة الدقي.

بينما أوائل الشعبة الأدبية، جومانه حسام باهي الجمال – مدرسة الأورمان الجديدة – إدارة الهرم.
نغم ياسر محمد بكري – مدرسة حمزة بن عبدالمطلب – إدارة بولاق الدكرور.
عمر مصطفى عمر حنفي حسين – مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية لغات – إدارة أكتوبر.
كريم محمد محيي الدين بكر – مدرسة الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين – إدارة الهرم.
مازن أحمد عبدالحميد مصطفى – مدرسة دار الهدى الرسمية لغات – إدارة أوسيم.

وكذلك أوائل الشعبة العلمية (رياضة):
حسناء عمرو سعد أحمد محروس – مدرسة الحوامدية الثانوية بنات – إدارة الحوامدية.
يحيى السيد أحمد زيدان – مدرسة المستقبل الثانوية – إدارة الهرم.

وأوائل الشعبة العلمية (علوم):
محمد أحمد كريم محمد عبدالهادي – مدرسة رويال هاوس لغات ثانوي – إدارة أبو النمرس.
سمية موسى إبراهيم عبدالرحيم – مدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات – إدارة بولاق الدكرور.

واختتم وكيل الوزارة تهنئته متمنيًا المزيد من النجاحات لأبناء محافظة الجيزة في مختلف المراحل التعليمية، وأن يواصلوا رفع اسم المحافظة.

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