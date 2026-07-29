خلافات على شقة سكنية.. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر "من ذوى الهمم" من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه وأسرته بالضرب وإحداث إصابتهم بالبحيرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (القائم على النشر من ذوى الهمم "مصاب بجروح وكدمات متفرقة")، وطرف ثان : (مالك مكتب مقاولات ، شقيقه "مصابان بسحجات وكدمات متفرقة") ، لخلافات بينهم حول ملكية شقة سكنية ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب محدثين الأصابات المنوه عنها .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .