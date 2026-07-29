أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بالساحل الشمالي خلال أشهر الحمل الأخيرة

لفتت الفنانة أسماء أبو اليزيد أنظار جمهورها بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” مجموعة من الصور من عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة صيفية جريئة وأنيقة، حيث ارتدت مايوه باللون الأسود، أبرز ملامح حملها في أشهره الأخيرة، بينما بدت في حالة من السعادة والاسترخاء خلال استمتاعها بالأجواء الصيفية على الشاطئ.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها، الذين حرصوا على تهنئتها، متمنين لها ولادة سهلة وأن ترزق بمولود يتمتع بالصحة والعافية، كما أشاد عدد كبير منهم بإطلالتها وبساطتها.

آخر أعمال أسماء أبو اليزيد

يُذكر أن أسماء أبو اليزيد شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «النص التاني»، الذي جسدت خلاله شخصية “رسمية”، وشاركها البطولة كل من أحمد أمين، وبسمة، وصدقي صخر، وحمزة العيلي، وحقق العمل تفاعلًا ملحوظًا خلال عرضه.

كما خاضت تجربة درامية أخرى من خلال مسلسل «توابع»، وقدمت فيه شخصية “ليلى عزام”، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم ريهام حجاج، وأنوشكا، وسوسن بدر، ومحمد علاء، وهاني عادل، ليواصل العمل تعزيز حضورها على الساحة الفنية