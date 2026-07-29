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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حقيقة ظهور سحب زلزالية في اليابان بعد زلزال كوماموتو المرعب

حقيقة ظهور سحب زلزالية في اليابان بعد زلزال كوماموتو المرعب
حقيقة ظهور سحب زلزالية في اليابان بعد زلزال كوماموتو المرعب
محمد على
نتيجة الثانوية العامة 2026

في الساعات التي أعقبت زلزال كوماموتو الذي بلغت قوته 7.1 درجة أمس، انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت صورة لسحابة ركامية لافتة للنظر على شكل سندان، حيث تكهن بعض المستخدمين بأنها قد تكون مرتبطة بالكارثة، مما أعاد إحياء اعتقاد قديم، وإن كان غير مدعوم علميًا، حول ما يُسمى بـ"سحب الزلازل" أو "جيشين-جومو"، وفق ما أوردت صحيفة جابان دايلي.

خبراء الأرصاد الجوية

يشرح خبراء الأرصاد الجوية أن السحب على شكل سندان تتشكل من خلال عملية جوية عادية تمامًا، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في الصيف إلى تيارات حرارية صاعدة قوية، وعندما تصل سحابة عاصفة إلى الحد الفاصل الذي يتوقف عنده تبريد الغلاف الجوي، تتسطح قمة السحابة وتنتشر للخارج لتأخذ شكل السندان.

تعد هذه ظاهرة جوية صيفية روتينية وشائعة في جميع أنحاء اليابان والعالم، ولا علاقة لها بالنشاط الزلزالي.

على الرغم من عقود من الادعاءات غير الموثقة، لم يثبت أي دليل علمي موثق وجود علاقة سببية أو تنبؤية بين تشكل السحب والزلازل. ويقول الخبراء إن التوقيت في هذه الحالة كان مجرد مصادفة.

تعاني اليابان من آثار الزلزال الكبير الأخير الذي ضرب البلاد، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت المباني المنهارة.

وقيل أيضاً إن العديد من الأشخاص تعرضوا لحالة "توقف القلب والتنفس" - وهو مصطلح يستخدم غالباً في التقارير الأولية في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسمياً.

أكثر من 100 هزة ارتدادية 

يواصل عمال الإنقاذ البحث بين أنقاض مركز تسوق "إيون" ومصنع الورق بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.1درجة جزيرة كيوشو يوم الثلاثاء.

شهدت المنطقة أكثر من 100 هزة ارتدادية يوم الأربعاء، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان من احتمال حدوث المزيد من الهزات في الأيام المقبلة.

متى وقع الزلزال في اليابان؟
 

ضرب الزلزال محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو في الساعة 16:27 بالتوقيت المحلي (07:27 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، حيث طُلب من مئات الآلاف من الأشخاص الانتقال إلى مراكز الإيواء.

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال بلغت 7.1 درجة، والتي قاسها المسح الجيولوجي الأمريكي لاحقاً بـ 6.8 درجة. ويتم تحديث أرقام قوة الزلازل غالباً مع حصول علماء الزلازل على بيانات جديدة وتحليلها.

يقع مركز التسوق المنهار إيون مول في كوماموتو، وهي مدينة تقع في جزيرة كيوشو في اليابان.

حقيقة ظهور سحب زلزالية اليابان زلزال كوماموتو بالكارثة

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