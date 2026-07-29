خالد طلعت يؤيد قرارات الزمالك الأخيرة: إقالة جون إدوارد واستمرار معتمد جمال هما الأفضل

أعلن الناقد الرياضي خالد طلعت تأييده الكامل للقرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وعلى رأسها إقالة جون إدوارد من منصبه، مؤكدًا أن الخلاف الأساسي بين الطرفين كان يتعلق بالمدير الفني للفريق.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه يتفق "مليون في المئة" مع قرار مجلس الإدارة، موضحًا أن جون إدوارد كان متمسكًا بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، في حين كان حسين لبيب يفضل استمرار معتمد جمال في قيادة الفريق.

وأضاف أن جون إدوارد كرر، من وجهة نظره، الخطأ الذي ارتكبه في الموسم الماضي عندما أصر على التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، وتمسك باستمراره رغم تراجع النتائج، مشيرًا إلى أن الأمور تحسنت بشكل كبير بعد رحيله وتولي معتمد جمال المسؤولية الفنية.

وأكد طلعت أن معتمد جمال نجح في قيادة الزمالك لتحقيق لقب الدوري، وكان قريبًا من التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية، رغم رحيل عدد من اللاعبين البارزين مثل ناصر ماهر، ودونجا، وعمر فرج، وعبد الحميد معالي، وصلاح مصدق، إلى جانب تصعيد مجموعة من اللاعبين الناشئين.

وأشار إلى أن استمرار معتمد جمال يُعد القرار الأنسب في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى أنه حضر حفل توزيع جوائز الأفضل في الكرة المصرية، وشاهد حجم الحب والتقدير الذي يحظى به المدرب من لاعبي الزمالك بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب.

كما أشاد خالد طلعت بقرار إعادة عبد الواحد السيد إلى منصب مدير الكرة، معتبرًا أنه من أفضل من تولوا هذا المنصب في السنوات الأخيرة، لما يتمتع به من احترام داخل غرفة الملابس وقدرته على أداء مهامه بكفاءة.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن تأييده لهذه القرارات لا يعني أن الزمالك سيكون مرشحًا للمنافسة على لقب الدوري أو دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، موضحًا أن المهمة ستكون صعبة في ظل إيقاف القيد وعدم إبرام صفقات جديدة، إضافة إلى رحيل عدد من اللاعبين، لكنه يرى أن معتمد جمال وعبد الواحد السيد قادران على تحقيق أفضل النتائج الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة.