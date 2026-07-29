ربنا يعينك على البط الكيني.. مشجع بالزي الأزهري يوجه رسالة للأهلي من أمام بوابة الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص مرتديًا الزي الأزهري أمام بوابة نادي الزمالك، وهو يوجه رسالة إلى النادي الأهلي بشأن مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد.

وقال الشخص الظاهر في الفيديو المتداول: "أنا عند النادي اللي خد رخصة الأندية الأفريقية، عقبالك. أنا عارف إنه صعب عليك موضوع دوري الأبطال، ربنا يعينك على البط الكيني والرجاء البيضاوي في الكونفدرالية".

وأضاف: "أنا هنا عند عمك وعم أندية أفريقيا كلها، نادي الزمالك، نادي الشهامة والرجولة، ونادي الرجالة عقبال أملتك لما تنجح بمجهودك".

واختتم حديثه قائلًا: "شوية وهصوركم عند بوابة 6 علشان يوم السبت تبقى بشرة خير يا زمالك".

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين جماهير الأهلي والزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين من اعتبره مجرد مزحة كروية في إطار المنافسة بين جماهير القطبين، ومن رأى أن مثل هذه المقاطع تزيد من حدة التعصب بين الجماهير.