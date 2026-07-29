قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: نرحب بقرار رئيس مدغشقر بالنظر في إقامة تمثيل دبلوماسي مقيم لبلاده بالقاهرة
بمشاركة الإمارات وفرنسا وبريطانيا..نموذج مصري متكامل لبناء قدرات قطاع الطيران بأفريقيا
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. حقيقة إمبراطورية لامين يامال
بعد الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن.. ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. والأمواج تصل إلى 3 أمتار
خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026
الرئيس السيسي: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
سقوط أسطورة مجاميع الثانوية.. كيف انتقلت المنافسة من الدرجات إلى المهارات؟
عباس شومان للطلاب الوافدين: الشرع الحنيف ترك مسائل الاجتهاد تيسيرًا على الناس
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في العلمين.. وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سهير جودة تشيد بشمس البارودي: اختارت الحب والرضا لا أضواء الشهرة

شمس وسهير
شمس وسهير
محمد بدران
نتيجة الثانوية العامة 2026

أشادت الإعلامية سهير جودة بالفنانة المعتزلة شمس البارودي، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا نادرًا للإنسانة التي استطاعت أن تترك أثرًا في قلوب الناس، ليس بسبب شهرتها فقط، وإنما بما تحمله من رضا وإيمان ودفء إنساني.

وكتبت سهير جودة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن هناك أشخاصًا يشبهون الشمس، موضحة أن وجودهم لا يقاس بحجم الأضواء المسلطة عليهم، وإنما بما يتركونه من أثر في نفوس من حولهم، مؤكدة أن اسم شمس البارودي لم يكن مصادفة.

وأضافت أن شمس البارودي تألقت في شبابها كواحدة من أشهر نجمات وجميلات الشاشة، لكنها قررت الابتعاد عن الأضواء وهي في قمة نجاحها، معتبرة أن البعض ظن وقتها أن "الشمس قد غربت"، بينما الحقيقة أنها انتقلت إلى ضوء آخر يصنعه القلب لا الكاميرات.

وتحدثت سهير جودة عن حياة شمس البارودي مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، مؤكدة أنها لم تكن مجرد قصة حب، بل نموذج نادر للوفاء، مشيرة إلى أن هذا الوفاء استمر حتى بعد رحيله.

كما تطرقت إلى المحن التي مرت بها الفنانة المعتزلة، بداية من وفاة نجلها ثم رحيل زوجها، مؤكدة أن تلك الابتلاءات كانت كفيلة بأن تطفئ أي إنسان، لكنها ظلت متمسكة بالإيمان والرضا، وهو ما يظهر في منشوراتها التي تملؤها الأدعية والكلمات المطمئنة.

واختتمت سهير جودة رسالتها بالتأكيد على أن شمس البارودي ستظل حاضرة في وجدان جمهورها، ليس لأنها كانت نجمة فقط، بل لأنها كانت "شمسًا" في الشهرة والاعتزال والحب والفقد والرضا، مضيفة: "بعض الناس تشرق عليهم الشمس... أما هي، فكانت الشمس نفسها".

شمس البارودي الاعلامية سهير جودة الراحل حسن يوسف الفنانة المعتزلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

رئيس وزراء العراق

بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يؤكد مسؤولية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن أعمال الإحلال والتجديد داخل الحيز العمراني

محافظ بورسعيد: إيجاد حلول فورية لتنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية

جمال الدين: ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة يعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس ويدعم توطين التكنولوجيا

جمال الدين: ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة يعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس

صدى البلد رفقة العاشر على الجمهورية علمي علوم

رحلة تفوق طالب بور سعيد.. العاشر على الجمهورية علمى علوم: مجدى يعقوب قدوتي

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد