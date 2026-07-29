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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري

رودري
رودري
إسراء أشرف
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اقترب ريال مدريد، من اتخاذ خطوة حاسمة في سعيه للتعاقد مع الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بعدما شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة عززت من فرص انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب تقارير صحفية، حسم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، موقفه من الصفقة، ووافق على بدء التحرك الرسمي لضم اللاعب، بعد أن كان مترددًا في وقت سابق بسبب تقدمه في العمر وسجله الطبي، خاصة إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في عام 2024.

وأكد الصحفي ديفيد أورنستين ، أن مسؤولي ريال مدريد يتعاملون مع الصفقة بثقة كبيرة، ويعتقدون أن فرص إتمامها هذا الصيف أصبحت مرتفعة، في ظل القناعة المتزايدة داخل النادي بإمكانية ارتداء رودري قميص "الميرنجي".

من جانبه، أوضح الصحفي بن جاكوبس ، أن مانشستر سيتي ينتظر وصول عرض رسمي من النادي الإسباني خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى للمقربين منه رغبته في العودة إلى العاصمة الإسبانية وخوض تجربة جديدة مع ريال مدريد.

وجاء هذا التحول في موقف إدارة النادي الملكي بعد المستويات المميزة التي قدمها رودري مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، حيث كان أحد أبرز أسباب تتويج "لاروخا" باللقب، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي سياق متصل، كشف الصحفي ماريو كورتيجانا أن فكرة التعاقد مع رودري لم تأتِ بطلب مباشر من المدير الفني جوزيه مورينيو، رغم مطالبته المستمرة بضم لاعب ارتكاز، إلا أن الإدارة ترى في نجم مانشستر سيتي الحل المثالي لتعويض الفراغ الذي خلفه رحيل توني كروس ولوكا مودريتش.

ورغم اقتناع ريال مدريد بالإمكانات الفنية للاعب، فإن النادي يدرك أيضًا أن الصفقة تنطوي على بعض المخاوف، سواء بسبب بلوغه الثلاثين من عمره أو لتاريخه مع الإصابات، لكنه يرى أن الأداء الذي قدمه في المونديال يؤكد استعادته لمستواه الكامل.

في المقابل، لا ينوي مانشستر سيتي التفريط بسهولة في أحد أبرز عناصره، إذ يعتبر رودري ركيزة أساسية في تشكيل الفريق، كما أن عقده مع النادي الإنجليزي يمتد حتى صيف 2027.

وأفادت تقارير إسبانية بأن ريال مدريد حدد ميزانية تتراوح بين 50 و60 مليون يورو لضم اللاعب، في انتظار معرفة موقف مانشستر سيتي من الدخول في مفاوضات رسمية.

وتظل الصفقة مرهونة بما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في ظل تمسك ريال مدريد بإتمامها، مقابل رغبة مانشستر سيتي في الحفاظ على أحد أهم لاعبيه.

ريال مدريد رودري مانشستر سيتي الإسباني رودري فلورنتينو بيريز

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