ثلاث ذهبيات وبرونزيتان لمصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة

واصل المنتخب المصري للبوتشيا تألقه في منافسات بطولة العالم لتحدي البوتشيا – القاهرة 2026، المقامة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويستضيفها الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للبوتشيا، محققًا إنجازًا مميزًا بعدما حصد 3 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين حتى الآن، في الوقت الذي لا تزال فيه منافسات البطولة مستمرة.

ونجح أبطال مصر في اعتلاء منصات التتويج، بعدما حقق مصطفى أبو سعدة، وهناء علام، وتسنيم جودة ثلاث ميداليات ذهبية، ليؤكد المنتخب المصري حضوره القوي وقدرته على المنافسة بقوة أمام نخبة من أبطال العالم المشاركين في البطولة.

كما نجح مهند فوزي في حصد ميدالية برونزية، وأضاف عرفة برونزية أخرى إلى رصيد مصر، في إنجاز مميز للاعب الذي يخوض أولى مشاركاته في بطولة العالم لتحدي البوتشيا، ليترك بصمة قوية في ظهوره العالمي الأول.

يأتي هذا الإنجاز في ظل منافسات قوية تشهدها البطولة، التي تجمع لاعبين من 18 دولة، وسط مستويات فنية متميزة ومنافسة قوية على المراكز الأولى، بينما يواصل باقي لاعبي المنتخب المصري منافساتهم بحثًا عن إضافة المزيد من الميداليات إلى الرصيد المصري قبل ختام البطولة.

وتعكس النتائج التي حققها المنتخب المصري حتى الآن التطور الملحوظ الذي تشهده رياضة البوتشيا في مصر، والجهود المبذولة من الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا في إعداد اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة في المحافل الدولية.

وتستمر منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط طموحات مصرية بمواصلة حصد الميداليات ورفع رصيد الفراعنة من الذهب والفضة والبرونز، في واحدة من أهم البطولات الدولية التي تستضيفها مصر في رياضات ذوي الهمم.