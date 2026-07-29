حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمواصلة الحملات المكثفة لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات والتعديات.

حملة موسعة بشارع عبد القادر الغرياني بمنطقة محرم بك

وقد شن حي وسط حملة موسعة بشارع عبد القادر الغرياني بمنطقة محرم بك، استهدفت عددًا من المقاهي المخالفة التي عاودت التعدي على الطريق العام وافتراش الأرصفة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مقاهي لمعاودتها التعدي على الطريق العام، إلى جانب رفع جميع الإشغالات والتعديات المحيطة بها وإزالة أسباب المخالفة بالكامل، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية واستعادة الانضباط بالشارع.

كما تم تحرير 14 محضر مخالفة متنوع مابين صحة وشئون بيئة ورصد بيئي وأمن صناعي كما تم تحرير عدد 2 محضر من هيئة سلامة الغذاء وإعدام 45 لترًا من العصائر مجهولة البيانات كما شملت الحملة إزالة تندة مخالفة بدون ترخيص، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء لإزالة الإشغالات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بالشوارع، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.