"كايا كالاس" تبحث مع وزير الخارجية الإيراني آخر تطورات الأوضاع في منطقة الخليج

بحثت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم /الأربعاء/، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي آخر تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، مؤكدة أن هدنة الخليج الحالية فرصة ثمينة لإحياء القنوات الدبلوماسية لإنهاء الصراع.

وأوضحت كالاس، في تغريده عبر منصة "إكس" نشرتها عقب الاتصال الهاتفي الذي أجرته مع عراقجي قبل ساعات، أن الهدوء النسبي في منطقة الخليج يمنح الوسطاء فرصة لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي ومنع العودة إلى حرب شاملة.

وشددت على أن الاعتداءات التي تعرض لها الدبلوماسيون الفرنسيون في طهران "غير مقبولة"، مؤكدة أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدانت هذه التصرفات.

وأضافت أن الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، مع نظيره الإيراني للمساهمة في خفض التوترات يمثل خطوة مشجعة، مؤكدة استعدادها لدعم هذه الجهود.