الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب

أصدرت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، اليوم، بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان: "خروج أتوبيس ترددي عن مساره وصعوده الرصيف بمنطقة الخصوص دون إصابات".

وأوضحت الشركة أنه أثناء سير أحد الأتوبيسات الترددية السريعة داخل المسار المخصص له والمعزول عن باقي حارات الطريق الدائري، وقبل محطة الخصوص في اتجاه طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، فوجئ قائد الأتوبيس بعبور أسرة مكونة من أربعة أفراد للحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، بالمخالفة لقواعد السلامة والأمان، رغم كونها معزولة عن باقي حارات الطريق.

وأضافت الشركة أن قائد الأتوبيس بادر بمحاولة تفادي دهس أفراد الأسرة، الأمر الذي أدى إلى اصطدام الأتوبيس بالحاجز الخرساني (نيوجيرسي)، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكدت الشركة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين ركاب الأتوبيس أو أفراد الأسرة، وتم على الفور نقل الركاب إلى أتوبيس آخر لاستكمال رحلتهم، كما تم سحب الأتوبيس المتضرر إلى الورشة المختصة لإصلاح التلفيات الناتجة عن الحادث وإعادته للخدمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والفحص الفني.

وتهيب الشركة المصرية للأتوبيس الترددي بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والأمان وعدم عبور الطريق الدائري، والحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، واستخدام الأنفاق وسلالم المشاة المخصصة للوصول إلى محطات الأتوبيس الترددي أو للانتقال إلى الجهة الأخرى من الطريق، حفاظًا