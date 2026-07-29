تحريات الأجهزة الأمنية: سائق بولاق نشر عشرات الفيديوهات لفتاتين

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية سائق بولاق الدكرور المتهم بنشر عشرات الفيديوهات لفتاتين إلي الجنايات واستمعت النيابة إلي شهادة رئيس المباحث بقسم بولاق الدكرور مجري التحريات .

شهد بأن تحرياته السرية أفصحت عن قيام المتهم بتهديد المجني عليهما بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء خاصة بالشاهدة الأولى، وكان تهديدهما مصحوباً بطلب وهو ترك دائرة القسم نظير عدم نشر ما تحصل عليه إذ لم ينصاعا لأمره، واردف بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم بنشر ما تحصل عليه من صور خادشة للحياء خاصة بالمجنى عليها على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهما كتاب بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وهي صور ومقاطع مرئية عارية للمجني عليها الأولي والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاءها، وكان تهديده مصحوباً بطلب لحملهما على أداء عمل معين ألا وهو الابتعاد عن محيط دائرة القسم وذلك نظير عدم نشر ما تحصل عليه.

كما أذاع ما تحصل عليه من صور ومقاطع مرئية عارية والخاصة بالمجني عليها الثانية والتي تحصل عليها بواسطة هاتف نقال في مكان خاص وبغير رضاءها وتعمد ازعاج المجني عليهما سالفي الذكر - بإساءة استخدام وسائل الاتصالات بارتكابه الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني وهددها بنشر ما تحصل عليه من صور ومقاطع مرئية عارية لها على النحو الثابت بالتحقيقات.

كما تعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط ونقل بجهاز من الأجهزة صور ومقاطع مرئية شخصية لها ملتقطة في مكان خاص لإتمام جرمه محل الاتهامين الأول والثاني على النحو الثابت بالتحقيقات.

كما تعدى على القيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما دون رضاءهما واستخدم حساب خاص على الشبكة المعلوماتية واتساب انستجرام بهدف ارتكاب الجرائم موضع الاتهامات السابقة على النحو الثابت بالتحقيقات.