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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: تدبير 3 عبارات نهرية وتشغيل كوبري المشاة وتوفير سيارات سرفيس

لتسهيل حركة المواطنين خلال صيانة كوبري قناطر إسنا الجديدة.. محافظ الأقصر يوجه بتدبير 3 عبارات نهرية وتشغيل كوبري المشاة وتوفير سيارات سرفيس
لتسهيل حركة المواطنين خلال صيانة كوبري قناطر إسنا الجديدة.. محافظ الأقصر يوجه بتدبير 3 عبارات نهرية وتشغيل كوبري المشاة وتوفير سيارات سرفيس
شمس يونس
نتيجة الثانوية العامة 2026

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث الترتيبات الخاصة بأعمال إعادة تأهيل صيانة الكوبري المعدني لقناطر إسنا الجديدة، ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإحلال وتجديد المنشآت المائية، وذلك بحضور العميد أحمد الهواري رئيس مدينة إسنا، والمهندس صالح إبراهيم بغدادى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والاقصر، وممثلي الإدارة العامة لقناطر إسنا، والأمن، والمرور، والإسعاف.

وأصدر محافظ الأقصر  خلال الاجتماع توجيهات مشددة بتوفير حزمة من الحلول العاجلة والبدائل لتسهيل حركة المواطنين اليومية وضمان عدم تعطيل مصالحهم والتنقل بين شرق وغرب المدينة طوال فترة الصيانة التي ستستمر لمدة شهرين اعتباراً من أول سبتمبر القادم.

كما وجه محافظ الأقصر  بتدبير عبارتين نهريتين لنقل الأهالي وعبارة للسيارات بين الشرق والغرب، إلى جانب تشغيل كوبري المشاة الموجود أعلى القناطر القديمة لخدمة المواطنين والطلاب، كما كلف مجلس مدينة إسنا بالتنسيق مع إدارة المرور لتوفير سيارات سرفيس لنقل المواطنين من كوبري المشاة حتى وجهاتهم المختلفة في شرق النيل.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والإسعاف، لتذليل أي عقبات قد تواجه الأهالي وضمان انسيابية الحركة المرورية والنقل طوال فترة تنفيذ الأعمال المشروعة.

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