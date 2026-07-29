مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي الغربي بالأقصر

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وقع على الطريق الزراعي الغربي أمام قرية قمولا بمركز القرنة غرب محافظة الأقصر ما استدعى تدخل سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي الغربي بمنطقة قمولا وأسفر الحادث عن وفاة شخص في موقع الحادث وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المجمع الطبي الدولي ومستشفى الكرنك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما تم إيداع جثمان المتوفى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.