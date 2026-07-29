الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية مدغشقر

يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر الشقيقة، وذلك في زيارة ثنائية رسمية هي الأولى إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات تستهدف تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية، والتجارية، والاستثمارية، فضلًا عن بحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى.