محمد كامل: الأهلي قادر على تسويق أي مشروع.. والخطيب يتابع العمل بشكل يومي

أكد محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، أن النادي الأهلي يمتلك علامة تجارية استثنائية قادرة على تحقيق نجاحات تسويقية كبيرة، مشيرًا إلى أن مشروع استاد الأهلي يمثل نقلة تاريخية للنادي على المستويين الرياضي والاستثماري.

وقال محمد كامل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "الأهلي يمتلك براندًا قويًا للغاية، مدعومًا بقاعدة جماهيرية ضخمة، وهو ما يجعله قادرًا على تسويق أي مشروع أو منتج، سواء كان استادًا أو مدينة رياضية".

وأضاف: "امتلاك الأهلي لاستاد خاص خطوة كبيرة، والجمهور قد لا يدرك حجم أهميتها، خاصة أن العديد من الأندية تمتلك ملاعبها الخاصة، وهو ما يعزز من قيمة النادي واستثماراته".

وتابع: "نحرص على الاستفادة من التجارب العالمية في إنشاء الملاعب، وندرس أفضل النماذج لتطبيقها، خاصة فيما يتعلق بتنظيم دخول وخروج الجماهير وفق أعلى المعايير".

وأوضح: "لدينا علامات تجارية كبيرة في مصر، لكننا بحاجة إلى تطوير منظومة التسويق الرياضي بالشكل الذي يحقق الاستفادة القصوى منها".

وكشف: "محمود الخطيب كان موجودًا في مكتبي صباحًا برفقة رئيس شركة الكرة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة آخر تطورات مشروع استاد الأهلي".

واستطرد: "إنشاء الاستاد عملية معقدة للغاية، وهناك اشتراطات ولوائح خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والإخلاء داخل الملعب".

وعن علاقته برئيس الأهلي، قال: "حب الأهلي هو السبب في العلاقة القوية التي تجمعني بالكابتن محمود الخطيب".

واختتم محمد كامل تصريحاته قائلًا: "أفتخر بردود فعل جماهير الأهلي، وسأبذل كل ما في وسعي مع فريق العمل من أجل خروج مشروع استاد الأهلي إلى النور بأفضل صورة ممكنة".