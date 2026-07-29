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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يشتعل.. هجوم إيراني مُفاجئ يرفع الأسعار ويهز الأسواق العالمية

النفط
النفط
القسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5% بعد أن أعلن الجيش الأمريكي أنه اعترض هجوماً صاروخياً "مفاجئاً" من إيران.
ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 1.13% ليصل إلى 83 دولارًا للبرميل. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، بنسبة 4.11% ليصل إلى 83 دولارًا للبرميل.


وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي نجح في اعتراض "هجوم مفاجئ" إيراني على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، أطلقت قوات الحرس الثوري الإيراني عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وقد تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح. 
وتبقى القوات الأمريكية متيقظة وفي حالة تأهب قصوى."
قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إنه لم يكن هناك أكثر من أربعة صواريخ باليستية وفقاً للتقديرات الأولية.


جاء الهجوم بعد نحو يوم من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة أوقفت ضرباتها على إيران وأن إيران كانت ترغب في الحوار. 
وفي ذلك الوقت، بدا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يناقض تصريحات ترامب قائلاً: "لا توجد لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن".

النفط يشتعل هجوم إيراني مفاجئ الأسواق العالمية أسعار النفط الجيش الأمريكي

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