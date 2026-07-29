لا ضرائب على مضيق هرمز.. مسئول أمريكي يفجّر مفاجأة بشأن مفاوضات إيران

أكد مسؤول أمريكي، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لن يتضمن أي رسوم أو ضرائب على المرور عبر مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح لوكالة رويترز أن إيران قدمت مطالب "غير معقولة" رفضتها الولايات المتحدة وسلطنة عمان.



وأمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت سلسلة من الإجراءات البحرية ضمن عمليات تشديد الحصار المفروض على إيران، شملت إعادة توجيه 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، إلى جانب الصعود على متن سفينتين أخريين، وذلك حتى يوم الثلاثاء، بهدف ضمان الالتزام بإجراءات الحصار.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن أكثر من 20 قطعة بحرية تابعة للجيش الأمريكي تنتشر في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، في إطار دعم العمليات العسكرية وتنفيذ ما وصفته بـ"حصار الجدار الفولاذي" المفروض على طهران، مؤكدة استمرار عمليات المراقبة والاعتراض لتعزيز تنفيذ الإجراءات البحرية.