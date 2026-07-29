تشيلسي يقترب من ضم داني ويلبيك لتدعيم هجومه

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم المخضرم داني ويلبيك، لاعب برايتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد حدوث تطورات إيجابية في المفاوضات بين جميع الأطراف.

وبحسب تقارير صحفية، أبرزها من بن جاكوبس وأليكس كروك، فإن الاتفاق بات قريبًا، بعدما توصل اللاعب إلى اتفاق مبدئي بشأن الشروط الشخصية لعقده مع تشيلسي، بينما تستمر المفاوضات مع برايتون لوضع اللمسات النهائية على الصفقة.

ويأتي اهتمام تشيلسي بضم ويلبيك بسبب خبرته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له اللعب بقميص مانشستر يونايتد وأرسنال وواتفورد، قبل انتقاله إلى برايتون.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا القدرة على اللعب كمهاجم صريح أو مهاجم ثانٍ، بجانب تميزه بالتحركات بدون كرة والضغط على المنافسين، وهي عناصر يسعى تشيلسي للاستفادة منها في الموسم الجديد.

وخلال مسيرته، توج ويلبيك بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، كما حقق كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال، ليصبح إضافة قوية من ناحية الخبرة داخل غرفة ملابس الفريق اللندني.