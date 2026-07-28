مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكشف موعد دورته الثامنة

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير إقامة دورته الثامنة خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر 2026، وذلك في إطار استعداداته لتنظيم دورة جديدة تستكمل النجاحات التي حققتها الدورات السابقة، عبر برنامج سينمائي وثقافي ومهني متكامل يواكب تطلعات صناع الأفلام والجمهور.

تحضيرات المهرجان

وقال المخرج وحيد صبحي، رئيس المهرجان، إن التحضيرات للدورة الثامنة بدأت مبكرا، حيث تعمل إدارة المهرجان على إعداد برنامج متنوع يضم منصة القاهرة للأفلام، وجلسات "لايف توكس"، إلى جانب مجموعة من الورش المتخصصة التي حققت نجاح وإقبال جماهيري كبير خلال الدورات الماضية، مؤكدا أن الهدف هو تقديم تجربة أكثر ثراء للمشاركين والمهتمين بصناعة الفيلم القصير.

وأضاف أن المهرجان يواصل العمل على تطوير برامجه وفعالياته بما يسهم في دعم المبدعين الشباب، وخلق مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تعزيز مكانة القاهرة كمنصة رئيسية لاستضافة أبرز التجارب السينمائية في مجال الفيلم القصير.

ومن جانبه، أكد الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي، مدير المهرجان، أن النجاحات التي حققها المهرجان على مدار دوراته الماضية جاءت ثمرة رؤية واضحة وخطة عمل مستمرة، أسهمت في ترسيخ مكانته بين أبرز المهرجانات المتخصصة في الفيلم القصير بالمنطقة.

وأوضح أن المهرجان نجح في استضافة مجموعة متميزة من الأفلام العربية والدولية، من بينها أعمال حصدت جوائز وشاركت في كبرى المهرجانات العالمية، وهو ما انعكس على تنامي الإقبال الجماهيري عاما بعد آخر، ورسخ مكانته كمنصة لدعم المواهب الشابة وتقديم أحدث التجارب السينمائية.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الثامنة برنامجا حافلا بالعروض السينمائية والمسابقات والفعاليات المهنية، بما يعزز فرص التواصل بين صناع الأفلام والجمهور، ويؤكد استمرار المهرجان في أداء دوره الثقافي والفني، وترسيخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات المتخصصة في الفيلم القصير على المستويين العربي والدولي.