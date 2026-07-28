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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بـ فستان أصفر وحقيبة مشجرة .. نسرين طافش تبهر جمهورها بإطلالة صيفية لافتة

نسرين طافش
نسرين طافش
باسنتي ناجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

شاركت النجمة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة جديدة عبر خاصية "القصص القصيرة" ، أطلت فيها بإطلالة صيفية ساحرة خطفت بها الأنظار.

أنوثة وأناقة صيفية

تألقت نسرين طافش بفستان جذاب مُجسّم متوسط الطول باللون الأصفر الخردلي المشرق دون أكمام، وأكملت لمستها الجمالية بحقيبة يد راقية ذات نقوش وردية ملونة، وصندل صيفي باللون الأبيض ذي أربطة متداخلة أنيقة. كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل بأسلوب "الكيرلي" الناعم، مع مكياج ترابي دافئ تناسق بامتياز مع ضوء النهار وأجواء الطبيعة المحيطة بها.

تفاعل واسع

تداول محبو نسرين طافش الصورة بشكل واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم الكبير بحسها العالي في اختيار أزيائها الصيفية وأناقتها الدائمة.

نسرين طافش نجوم الفن الفنانة نسرين

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