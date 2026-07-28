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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد قليل .. درجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2026 

وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، يتم ظهور نتيجة الثانوية العام 2026 على موقع صدى البلد بالدرجات

 

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد .. خطوات تسجيل البيانات

و وجه موقع صدى البلد رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها كالتالي : سجّل بياناتك الآن لمتابعة نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسمياً ، أدخل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، ثم اختر طريقة استلام النتيجة المناسبة لك.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد هي :

  • الاسم بالكامل
  • رقم الهاتف
  • رقم الجلوس
  • المحافظة
  • البريد الإلكتروني
  • الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • نظام جديد / نظام قديم
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات

جدير بالذكر أنه بعد تسجيل البيانات المطلوبة السابق ذكرها على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد ، سيتم إرسال النتيجة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم بشكل سريع ومباشر قبل الضغط على الشبكات .

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