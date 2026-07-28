الأردن يعلن تسهيلات جديدة للسوريين للخروج والعودة دون بطاقة أمنية أو تصريح عمل

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن حزمة تسهيلات جديدة للسوريين المقيمين في المملكة، تتيح لهم التقدم بطلبات الخروج والعودة إلى سوريا دون اشتراط الحصول على بطاقة أمنية أو تصريح عمل، وذلك وفق ضوابط محددة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الطلبات تُقبل بغض النظر عن طريقة دخول المتقدم إلى الأردن، سواء كان دخوله عبر الشريط الحدودي أو بطرق نظامية، كما لا يشترط أن يكون الشخص مسجلًا كلاجئ أو غير لاجئ، ما يوسع نطاق المستفيدين من القرار.

واشترطت الوزارة لقبول الطلب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا، وأن يحمل جواز سفر سوريًا ساري المفعول.

وأضافت أن المدة المتوقعة لإصدار الموافقة تبلغ نحو أسبوع عمل، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا، في إطار تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المتقدمين.