الكاميرا صورتهم .. القبض على 6 تجار مخدرات بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظة القليوبية)، وضُبط بحوزتهم (2 فرد محلى - كمية من المواد المخدرة "الهيروين ، البودر ، الآيس" – هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ..وتولت النيابة العامة.





