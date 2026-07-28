القبض على شخص ادعى تحصل أفراد شرطة لأموال من تجار مخدرات بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أفراد الشرطة العاملين بمركز شرطة بنى مزار بالمنيا بتحصلهم على مبالغ مالية من متجرى المواد المخدرة .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأمكن تحديد القائم على النشر (حارس عقار "له معلومات جنائية" - كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) وتبين أن شقيقه ( عنصر جنائى ) تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بنى مزار من ضبطه لإتجاره بالمواد المخدرة بتاريخ 5 الجارى وفقاً لإجراءات مقننة، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الآيس) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

أمكن ضبط القائم على النشر ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لتضرره من ضبط شقيقه ، ونفى علمه بأى من متجرى المواد المخدرة بالمركز.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





