بيسرق المسجد .. القبض على لص بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة صنابير المياه من داخل مصلى (زاوية) بسوهاج.





بالفحص أمكن تحديد المسئول عن المصلى المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا) وبسؤاله قرر بتضرره من الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بسرقة صنابير مياه من داخل المصلى المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا) ، وتم بإرشاده ضبط (2 قطعة من صنبور المياه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 24/ الجارى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.