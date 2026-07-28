5 فناجين .. جمال شعبان يعلن مفاجأة عاجلة بشأن القهوة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن على كل شخص الحصول على نوم عميق ومستقر خلال ساعات الليل، ولمدة كافية، للحفاظ على صحة القلب والمخ.

وأضاف شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن القهوة لها فوائد عديدة للجسم، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يمكنهم تناول ما يصل إلى خمسة فناجين يوميًا، وفقًا لحالتهم الصحية.

ولفت إلى أن أفضل وقت لتناول القهوة يكون بعد الإفطار، ناصحًا بعدم شربها على الريق أو في المساء، وأن يكون تناولها قبل الساعة السادسة مساءً، مع تفضيل شربها دون سكر.

وأشار إلى أن تناول القهوة باعتدال يدعم صحة القلب، مؤكدًا أن الإفراط في أي شيء قد يؤدي إلى نتائج ضارة.

وكشف أن القهوة تعد من المشروبات التي لا تسبب مشكلات بالمعدة لدى كثير من الأشخاص، كما أنها قد تقدم فوائد لصحة القلب، لذلك فإن تناولها باعتدال يمكن أن يكون مفيدًا، وينصح بها لمن لا توجد لديهم موانع صحية.