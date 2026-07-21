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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرقام صادمة عن الموت المفاجئ .. جمال شعبان يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن حالات الموت المفاجئ شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن رصد حالات الوفاة المفاجئة أصبح منتشرًا بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن هناك حالات وفاة مفاجئة تحدث بشكل يومي بين الشباب والأطفال ومختلف الفئات العمرية، مشددًا على ضرورة اهتمام كل شخص بصحته والاستعداد لهذه المخاطر من خلال الفحوصات الطبية الدورية.

ولفت إلى أن هناك إحصائيات عالمية حول حالات توقف القلب المفاجئ، موضحًا أن نحو 300 ألف شخص في الولايات المتحدة يتعرضون لتوقف القلب سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تواجه أيضًا أعدادًا كبيرة من حالات الوفاة المفاجئة وفقًا للتقديرات.

وأوضح أنه في حين المقارنة من حيث عدد السكان في مصر وأمريكا نجد أن مصر ثلث سكان أمريكا، وهذا يعني أن هناك 100 ألف بمصر يرحل بشكل مفاجئ في العام.

وأشار إلى أن هذه الاحصائيات تعني أن كل ثلاث أيام يرحل عنا بشكل مفاجئ 1000 شخص، أي أن كل يوم هناك حوالي 300 شخص.

وأشار إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية بشكل مستمر، خاصة فحوصات القلب، لاكتشاف أي مشكلات صحية مبكرًا، والحفاظ على صحة المواطنين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

جمال شعبان الموت المفاجئ القلب

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