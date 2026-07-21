شعبان : لا تستهينوا بحرارة الجو .. الإجهاد الحراري ينذر بإصابتك في بيتك

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن البلاد تشهد موجة حارة غير مسبوقة، موضحًا أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، وقد تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن درجة الحرارة المحسوسة تختلف عن درجة الحرارة المعلنة، لأن الأخيرة يتم قياسها في الظل، وليس تحت أشعة الشمس المباشرة أو خلال فترات الذروة.

ولفت إلى أنه إذا كانت درجة الحرارة المعلنة 39 درجة مئوية، فقد تكون الحرارة المحسوسة أعلى بنحو 5 درجات، محذرًا من الخروج خلال ساعات الذروة لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأشار إلى ضرورة تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم، حتى عند البقاء داخل المنزل، مؤكدًا أن الإجهاد الحراري قد يصيب الأشخاص داخل المنازل أيضًا في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتابع أن من يضطر إلى الخروج بسبب ظروف العمل، عليه ارتداء غطاء للرأس وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، للوقاية من أضرار الحرارة المرتفعة.