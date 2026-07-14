جمال شعبان: الإغماء والدوخة أبرز مخاطر الحر بسبب فقدان السوائل

رد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على سؤال: "هل يؤثر الطقس الحار على ضغط الدم؟"، مؤكدًا أن ضغط الدم لا يرتفع في فصل الصيف بصورة كبيرة، بل يميل إلى الانخفاض، مشيرًا إلى أهمية تناول كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والعرق الشديد.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الشخص إذا كان مضطرًا للخروج في الطقس الحار، فعليه ارتداء غطاء للرأس، والحرص على شرب كميات كبيرة من المياه.

ولفت إلى أن ارتفاع ضغط الدم في الصيف قد يحدث نتيجة التعرض لضربة شمس، وفي هذه الحالة يجب التوجه إلى المستشفى للحصول على الإسعافات اللازمة والعلاج المناسب.

وأشار إلى أن أكثر الحالات التي تتعرض للطقس الحار تصاب بالدوخة والإغماء بسبب فقدان السوائل مع التعرق، وقلة شرب المياه.