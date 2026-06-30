جمال شعبان: أتذكر يوم 30 يونيو وتحركت من الدقي إلى التحرير ماشيًا

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ثورة 30 يونيو كانت بإرادة شعبية، موضحًا أنه يتذكر هذا اليوم جيدًا، وأنه تحرك على قدميه من ميدان الدقي إلى ميدان التحرير.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هذا اليوم كان يوم جمعة شديد الحرارة، وأنه ارتدى كابًا على رأسه، وكان ضمن عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا للمشاركة في هذه الثورة العظيمة.

ولفت إلى أنه عندما وصل إلى ميدان التحرير وجد ملايين المواطنين، مؤكدًا أن العديد من الأمور الإيجابية حدثت بعد هذا اليوم العظيم في تاريخ مصر.



