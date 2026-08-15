قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأقسام الشرطة وموقع وزارة الداخلية.. طريقة التقديم لحج القرعة 2027
عبد العزيز السيد: 85 مليون دجاجة شهريًا لتلبية احتياجات بطاقات التموين
انطلاق الدوري المصري بمواجهات قوية في الجولة الأولى بهذا الموعد
أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. حصن المسلم في بداية اليوم وأفضل ما يقال بعد الفجر
لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
اليمن ،، هجوم حوثي على ميناء المخا يقتـ.ل شخصا ويصيب 8 أخرين
أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته
خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد
دعاء الفجر للفرج العاجل.. أدعية مستحبة لتفريج الكروب وقضاء الحوائج
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 15-8-2026
لتحقيق الأمن الغذائي.. مطالب برلمانية بخطة عاجلة لدعم الفلاح وخفض تكلفة الإنتاج وضمان تسويق المحاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن ،، هجوم حوثي على ميناء المخا يقتـ.ل شخصا ويصيب 8 أخرين

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن  ماجد النزيلي، بأن المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت مساء أمس الجمعة ميناء المخا بستة صواريخ باليستية.

يأتي ذلك في ظل اعتداء إرهابي جديد استهدف منشأة مدنية حيوية، ومرفقا اقتصادياً وملاحياً يخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية إلى الشعب اليمني.

وأوضح العقيد النزيلي أن الاعتداء أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن استشهاد احد افراد أمن الميناء، وفقدان بحارين، وإصابة ثمانية مدنيين، بينهم اثنين من أفراد أمن الميناء.

 وشدد  الناطق الرسمي، أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية يكشف مجدداً إمعان المليشيات الحوثية في فرض الحصار الخانق على الشعب اليمني وتهديد أمنه الغذائي، وتدمير مقدراته ومصادر عيشه، ومفاقمة الازمة الإنسانية التي صنعتها المليشيا.

وأشاد العقيد النزيلي بالجاهزية العالية التي أظهرتها وحدات القوات المسلحة المرابطة في الساحل الغربي، من ألوية المقاومة الوطنية، في التصدي للهجمات الاجرامية، وردع التهديد الإرهابي بكل كفاءة واقتدار.

وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح للمليشيات الحوثية بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة، وأن هذه الاعتداءات لن تمر دون عقاب، وستواجه برد رادع وقاس يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة.

وأكد أن القوات المسلحة ستواصل مهامها في حماية الشعب اليمني ومقدراته ومياهه الإقليمية ومصالحه الحيوية، والعمل على إزالة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، وبما يكفل أمن اليمن وسيادته وسلامة مواطنيه.
 

اليمن القوات الحكومية في اليمن ميليشيا الحوثي ميناء المخا صواريخ باليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

شقق الإسكان

تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

تنسيق الجامعات

لو مجموعك أقل من 60%.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة

خطوط المحمول

بعد بيان النيابة العامة.. مفاجأة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

ام جاسر وطليقها بالغربية

أمن الغربية: القبض علي أم جاسر وطليقها بكار بتهمه الابتزاز والتشهير

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

ترشيحاتنا

لحظة وصول محمد رمضان استعدادا لبدء حفل الساحل الشمالي

لحظة وصول محمد رمضان استعدادا لبدء حفل الساحل الشمالي

الفنان تووليت

تووليت يبدأ حفل الساحل الشمالي بـ حبيبي ليه

منة فضالي

منة فضالي تستمتع بأجواء الصيف وتشارك جمهورها أحدث ظهور

بالصور

لا ترمي العيش البايت.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة
عيش بايت من غير ما ترميه.. طريقة عمل فطيرة اقتصادية ومشبعة

بواقي الفراخ في الثلاجة.. حوّليها لوجبة جديدة بطعم مذهل مثل المطاعم

بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم
بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم
بواقي الفراخ من امبارح؟ حوّليها لوجبة جديدة بطعم المطاعم

غسيل الشعر يوميًا خلال الحر.. هل يضر فروة الرأس؟.. ماذا تفعل صاحبة الشعر الجاف؟.. الأفضل استشارة طبيب جلدية في هذه الحالات

هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون
هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون
هل غسل الشعر يوميًا في الحر يضر فروة الرأس؟.. أطباء يوضحون

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد