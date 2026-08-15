اليمن ،، هجوم حوثي على ميناء المخا يقتـ.ل شخصا ويصيب 8 أخرين

أفاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، بأن المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت مساء أمس الجمعة ميناء المخا بستة صواريخ باليستية.

يأتي ذلك في ظل اعتداء إرهابي جديد استهدف منشأة مدنية حيوية، ومرفقا اقتصادياً وملاحياً يخدم حركة التجارة وتدفق الغذاء والسلع الأساسية إلى الشعب اليمني.

وأوضح العقيد النزيلي أن الاعتداء أسفر، وفق الحصيلة الأولية، عن استشهاد احد افراد أمن الميناء، وفقدان بحارين، وإصابة ثمانية مدنيين، بينهم اثنين من أفراد أمن الميناء.

وشدد الناطق الرسمي، أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية يكشف مجدداً إمعان المليشيات الحوثية في فرض الحصار الخانق على الشعب اليمني وتهديد أمنه الغذائي، وتدمير مقدراته ومصادر عيشه، ومفاقمة الازمة الإنسانية التي صنعتها المليشيا.

وأشاد العقيد النزيلي بالجاهزية العالية التي أظهرتها وحدات القوات المسلحة المرابطة في الساحل الغربي، من ألوية المقاومة الوطنية، في التصدي للهجمات الاجرامية، وردع التهديد الإرهابي بكل كفاءة واقتدار.

وشدد الناطق الرسمي على أن القوات المسلحة اليمنية لن تسمح للمليشيات الحوثية بتحويل المنشآت المدنية ومصالح اليمنيين إلى أهداف مستباحة، وأن هذه الاعتداءات لن تمر دون عقاب، وستواجه برد رادع وقاس يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة.

وأكد أن القوات المسلحة ستواصل مهامها في حماية الشعب اليمني ومقدراته ومياهه الإقليمية ومصالحه الحيوية، والعمل على إزالة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، وبما يكفل أمن اليمن وسيادته وسلامة مواطنيه.

