إقبال كبير على شواطئ بورسعيد وبورفؤاد وسوق الأسماك.. صور

شهدت محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وأبناء المحافظات المجاورة، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، وسط أجواء من البهجة والاستمتاع بالمقومات السياحية والترفيهية التي تتميز بها المحافظة.

وشهد مول الأوت ليت التجاري وسوق الأسماك الجديد توافدًا ملحوظًا من الزائرين، حيث حرصت الأسر على قضاء أوقات ممتعة بين التسوق وتناول المأكولات البحرية الطازجة، في ظل ما يقدمانه من خدمات متنوعة وأجواء حضارية ومنظمة.

إقبال كبير من أبناء المحافظة وزوارها على شواطئ بورسعيد وبورفؤاد ومول الأوت ليت وسوق الأسماك

ويُعد مول الأوت ليت أحد أبرز المشروعات التجارية الحديثة بالمحافظة، لما يضمه من علامات تجارية متنوعة ومطاعم وكافيهات، بينما يوفر سوق الأسماك الجديد تجربة متكاملة للزائرين لشراء الأسماك والمأكولات البحرية في بيئة متطورة تواكب احتياجات المواطنين والزائرين.

كما شهدت شواطئ مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وزوار المحافظة، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وسط أجواء من الفرحة بين الأطفال والأسر، الذين استمتعوا بالسباحة واللعب على الشاطئ وممارسة الألعاب الترفيهية.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة بورفؤاد توافد أعداد كبيرة من الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، إلى جانب استمرار رحلات اليوم الواحد التي تستقبلها المدينة، حيث حرص الزائرون على زيارة معالمها السياحية والتاريخية والاستمتاع بما تتميز به من طابع خاص ومقومات سياحية متميزة.

وتواصل بورسعيد استقبال زوارها خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يعكس تنوع المقومات السياحية والترفيهية بالمحافظة، ويعزز من مكانتها كإحدى الوجهات المفضلة لقضاء عطلات اليوم الواحد والاستمتاع بأجوائها المميزة.