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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان ويوجه بإزالة التعديات والإشغالات بمحيطه

تطوير متكامل لشارع أسوان يشمل الرصف والإنارة الحديثة وزيادة المسطحات الخضراء
تطوير متكامل لشارع أسوان يشمل الرصف والإنارة الحديثة وزيادة المسطحات الخضراء
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان، وأعمال تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بجوار مدرسة ابن خلدون، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة أمل الألفي، مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، والمهندس حسن البسيوني، مدير منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

تطوير متكامل لشارع أسوان يشمل الرصف والإنارة الحديثة وزيادة المسطحات الخضراء..

واستهل محافظ بورسعيد جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان، حيث تابع أعمال الرصف بالطبقة الأسفلتية، إلى جانب أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة وزيادة المسطحات الخضراء، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، مع إزالة كافة التعديات والإشغالات بمحيط الشارع، بما يضمن استعادة الشكل الحضاري للمنطقة وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للشارع.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بجوار مدرسة ابن خلدون بمنطقة الأمل حيث يستهدف المشروع خدمة نحو 40 عمارة سكنية تشمل مناطق أمل العرب والحديدي والنادي وجزءًا من منطقة السلام تمليك، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي والتعامل مع مياه الأمطار بالمنطقة.

واطلع اللواء إبراهيم أبو ليمون على معدلات تنفيذ المشروع، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المنفذة، بما يضمن دخول المشروع الخدمة في أسرع وقت وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الصرف الصحي وصرف الأمطار، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويحسن جودة الحياة لأبناء بورسعيد.

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