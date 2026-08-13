خلال جولة مسائية.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب 400 كشاف جديد بحي العرب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد خلال جولة مسائية لمتابعة مستوى الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من المناطق بنطاق حي العرب.

جاء وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والمناطق السكنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

متابعة أعمال تركيب الكشافات بشارع نهضة مصر وخلف مدرسة سان جورج وأمام مدرسة الشهيد أسامة الشربيني

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، حيث تابع أعمال تركيب 400 كشاف إنارة جديد بعدد من المناطق، تشمل شارع نهضة مصر، والمنطقة خلف مدرسة سان جورج، وأمام مدرسة الشهيد أسامة الشربيني، واطلع على معدلات التنفيذ، مع التأكيد على استكمال أعمال التركيب في باقي مناطق الحي ضمن خطة تطوير منظومة الإنارة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة استكمال الأعمال الجارية وفق أعلى معايير الجودة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير منظومة الإنارة بمختلف الأحياء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز عوامل الأمان، والارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع ومناطق بورسعيد.