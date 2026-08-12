حملات مكثفة وتحركات بأحياء بورسعيد وبورفؤاد.. تشجير واستجابة سريعة للشكاوى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية متزامنة ومكثفة لفرض الانضباط الشامل بالشارع البورسعيدي، حيث تنوعت الأعمال بين تعزيز الهوية البصرية، إزالة الإشغالات والتعديات، ورفع كفاءة النظافة العامة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

مدينة بورفؤاد: زراعة أشجار «البوانسيانا» وتوسيع المساحات الخضراء بشارع الجمهورية

وجهت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ، بالتوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بالشوارع والميادين لتعزيز الهوية البصرية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

زراعة البوانسيانا: البدء في زراعة 10 شجيرات من أشجار "البوانسيانا" بالطرق الرئيسية والميادين، نظرًا لكثافتها الخضراء وشكلها الجمالي وقدرتها العالية على توفير الظلال وتحسين جودة الهواء.

شارع الجمهورية: متابعة أعمال التشجير والزراعة الجارية بشارع الجمهورية لإضفاء طابع حضاري يليق بمكانة بورفؤاد السياحية والتاريخية، مع شديد التنبيه بالحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال.

حي الشرق: حملة مسائية مكبرة بشارع 23 يوليو والنهضة وتطهير الأرصفة من التعديات

بناءً على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، قاد نائب رئيس الحي وسكرتير الحي والأجهزة التنفيذية حملة ميدانية مكبرة خلال الفترة المسائية لإعادة الانضباط ومنع التعدي على حقوق المشاة.

الشوارع المستهدفة: شملت الحملة المرور بشارع 23 يوليو، شارع رمسيس (أمام مسجد صبح)، شارع البازار، شارع ممفيس، وشارع النهضة.

إزالة الإشغالات والمضبوطات: تم رفع كراسي وترابيزات الكافيهات المتعدية على الأرصفة، وإزالة الحواجز غير القانونية الموضوعة لمنع انتظار السيارات، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حي العرب: حملة نظافة وإشغالات مكبرة بسوق العصر وفتح الممرات أمام حركة المواطنين

نفذت الأجهزة التنفيذية بنطاق حي العرب حملة نظافة وإشغالات موسعة استهدفت منطقة سوق العصر والممرات المؤدية إليها لرفع كفاءة الخدمات وتسهيل الحركة المرورية.

رفع التراكمات: كنس وتنظيف محيط السوق ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول مع استمرار المتابعة لمنع إعادة التراكم بداخل الممرات الحيوية.

إزالة التعديات: رفع إشغالات الباعة والمحال التجارية المتعدية على حرم الطريق وإلزام الجميع بالمساحات المخصصة لفتح الشوارع والممرات أمام المارة.

حي المناخ: حملات ميدانية لشوارع الناصر، كسري، والأمين لتحقيق السيولة المرورية

تحت إشراف ومتابعة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، نفذت إدارة الإشغالات والأجهزة التنفيذية حملة مكبرة بعدد من الشوارع الرئيسية لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الشوارع المستهدفة: شملت الأعمال التواجد الميداني بشوارع الناصر، أسوان، كسري، الأمين، الإمام محمد عبده، والعبور.

إخلاء حرم الطريق: رفع كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة المركبات والمواطنين وإتاحة مسارات آمنة للمارة والتنبيه بعدم تكرار المخالفات.

حي الزهور: إزالة الإشغالات ومصادرة الأدوات المخالفة بمحيط مسجد المجمع الإسلامي

ضن حي الزهور، حملة بمحيط مسجد المجمع الإسلامي للتعامل الفوري مع شكاوى الأهالي.

المرور والتنبيه: التنبيه المباشر على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بالالتزام الكامل بحدود الترخيص الممنوحة لهم.

المضبوطات: أسفرت الحملة عن مصادرة عربة يد، استاند خشبي، شمسية، 6 استاندات بلاستيك، و2 استاند حديد، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

حي الضواحي: الشناوي يقود حملة ليلية لإزالة الأسواق العشوائية والتعديات بمنطقة النور

قاد رئيس حي الضواحي، حملة ليلية مكثفة استهدفت إزالة التعديات ومخالفات خطوط التنظيم والأسواق العشوائية بنطاق منطقة النور.

رفع الفروشات والبتارين: أسفرت الحملة عن إزالة فروشات الفاكهة والخضروات المخالفة، ورفع البتارين (الفاترينات) غير المرخصة المعترضة لطريق المواطنين.

التأكيد على الحسم: توجيه إنذارات قاطعة لأصحاب الأنشطة التجارية والتأكيد على تطبيق القانون بكل حزم ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

حي الجنوب: استجابة فورية لشكوى سكان العمارة (32) بالحي الإماراتي ورفع كلب نافق

في إطار الحرص على الاستجابة العاجلة لاستغاثات المواطنين، وجه الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، بالتعامل الفوري مع شكوى سكان العمارة رقم (32) بـ الحي الإماراتي.

رفع المخلفات: قامت الفرق المختصة برفع كلب نافق من أسفل العمارة والتخلص منه بالطريقة الآمنة لمنع انبعاث الروائح الكريهة وتضرر السكان.

تنظيف المحيط: رفع القمامة والمخلفات المحيطة بالكامل وتطهير الموقع بالتنسيق مع شركة النظافة، مع التأكيد على المتابعة اليومية للشكاوى الواردة للحي.

حي غرب: متابعة سير أعمال المكنسة الميكانيكية والكنس الآلي على الطريق العمومي

شددت رئيس حي غرب على استمرار إزالة الأتربة والترسبات من جانبي الطريق بصفة دورية لتحسين الرؤية البصرية.

الخدمة على مدار الساعة: أثنت على جهود فرق النظافة والتجميل لتسهيل حركة المرور على الطرق الحيوية بالحي وإبراز المظهر الحضاري لل المحافظة.