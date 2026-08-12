قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة وتحركات بأحياء بورسعيد وبورفؤاد.. تشجير واستجابة سريعة للشكاوى

حملات مكثفة وتحركات ميدانية بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد: تشجير، استجابة سريعة للشكاوى
حملات مكثفة وتحركات ميدانية بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد: تشجير، استجابة سريعة للشكاوى
محمد الغزاوى

 شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات ميدانية متزامنة ومكثفة لفرض الانضباط الشامل بالشارع البورسعيدي، حيث تنوعت الأعمال بين تعزيز الهوية البصرية، إزالة الإشغالات والتعديات، ورفع كفاءة النظافة العامة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

 مدينة بورفؤاد: زراعة أشجار «البوانسيانا» وتوسيع المساحات الخضراء بشارع الجمهورية

وجهت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ، بالتوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بالشوارع والميادين لتعزيز الهوية البصرية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

زراعة البوانسيانا: البدء في زراعة 10 شجيرات من أشجار "البوانسيانا" بالطرق الرئيسية والميادين، نظرًا لكثافتها الخضراء وشكلها الجمالي وقدرتها العالية على توفير الظلال وتحسين جودة الهواء.

شارع الجمهورية: متابعة أعمال التشجير والزراعة الجارية بشارع الجمهورية لإضفاء طابع حضاري يليق بمكانة بورفؤاد السياحية والتاريخية، مع شديد التنبيه بالحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال.

 حي الشرق: حملة مسائية مكبرة بشارع 23 يوليو والنهضة وتطهير الأرصفة من التعديات

بناءً على تعليمات الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، قاد نائب رئيس الحي وسكرتير الحي والأجهزة التنفيذية حملة ميدانية مكبرة خلال الفترة المسائية لإعادة الانضباط ومنع التعدي على حقوق المشاة.
الشوارع المستهدفة: شملت الحملة المرور بشارع 23 يوليو، شارع رمسيس (أمام مسجد صبح)، شارع البازار، شارع ممفيس، وشارع النهضة.

إزالة الإشغالات والمضبوطات: تم رفع كراسي وترابيزات الكافيهات المتعدية على الأرصفة، وإزالة الحواجز غير القانونية الموضوعة لمنع انتظار السيارات، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حي العرب: حملة نظافة وإشغالات مكبرة بسوق العصر وفتح الممرات أمام حركة المواطنين

نفذت الأجهزة التنفيذية بنطاق حي العرب حملة نظافة وإشغالات موسعة استهدفت منطقة سوق العصر والممرات المؤدية إليها لرفع كفاءة الخدمات وتسهيل الحركة المرورية.

رفع التراكمات: كنس وتنظيف محيط السوق ورفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول مع استمرار المتابعة لمنع إعادة التراكم بداخل الممرات الحيوية.

إزالة التعديات: رفع إشغالات الباعة والمحال التجارية المتعدية على حرم الطريق وإلزام الجميع بالمساحات المخصصة لفتح الشوارع والممرات أمام المارة.

 حي المناخ: حملات ميدانية لشوارع الناصر، كسري، والأمين لتحقيق السيولة المرورية

تحت إشراف ومتابعة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، نفذت إدارة الإشغالات والأجهزة التنفيذية حملة مكبرة بعدد من الشوارع الرئيسية لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الشوارع المستهدفة: شملت الأعمال التواجد الميداني بشوارع الناصر، أسوان، كسري، الأمين، الإمام محمد عبده، والعبور.

إخلاء حرم الطريق: رفع كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة المركبات والمواطنين وإتاحة مسارات آمنة للمارة والتنبيه بعدم تكرار المخالفات.

 حي الزهور: إزالة الإشغالات ومصادرة الأدوات المخالفة بمحيط مسجد المجمع الإسلامي

ضن حي الزهور، حملة بمحيط مسجد المجمع الإسلامي للتعامل الفوري مع شكاوى الأهالي.

المرور والتنبيه: التنبيه المباشر على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بالالتزام الكامل بحدود الترخيص الممنوحة لهم.

المضبوطات: أسفرت الحملة عن مصادرة عربة يد، استاند خشبي، شمسية، 6 استاندات بلاستيك، و2 استاند حديد، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

 حي الضواحي: الشناوي يقود حملة ليلية لإزالة الأسواق العشوائية والتعديات بمنطقة النور

قاد رئيس حي الضواحي، حملة ليلية مكثفة استهدفت إزالة التعديات ومخالفات خطوط التنظيم والأسواق العشوائية بنطاق منطقة النور.

رفع الفروشات والبتارين: أسفرت الحملة عن إزالة فروشات الفاكهة والخضروات المخالفة، ورفع البتارين (الفاترينات) غير المرخصة المعترضة لطريق المواطنين.

التأكيد على الحسم: توجيه إنذارات قاطعة لأصحاب الأنشطة التجارية والتأكيد على تطبيق القانون بكل حزم ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

 حي الجنوب: استجابة فورية لشكوى سكان العمارة (32) بالحي الإماراتي ورفع كلب نافق

في إطار الحرص على الاستجابة العاجلة لاستغاثات المواطنين، وجه الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، بالتعامل الفوري مع شكوى سكان العمارة رقم (32) بـ الحي الإماراتي.

رفع المخلفات: قامت الفرق المختصة برفع كلب نافق من أسفل العمارة والتخلص منه بالطريقة الآمنة لمنع انبعاث الروائح الكريهة وتضرر السكان.

تنظيف المحيط: رفع القمامة والمخلفات المحيطة بالكامل وتطهير الموقع بالتنسيق مع شركة النظافة، مع التأكيد على المتابعة اليومية للشكاوى الواردة للحي.

 حي غرب: متابعة سير أعمال المكنسة الميكانيكية والكنس الآلي على الطريق العمومي

 شددت رئيس حي غرب على استمرار إزالة الأتربة والترسبات من جانبي الطريق بصفة دورية لتحسين الرؤية البصرية.
الخدمة على مدار الساعة: أثنت على جهود فرق النظافة والتجميل لتسهيل حركة المرور على الطرق الحيوية بالحي وإبراز المظهر الحضاري لل المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد أحياء بورسعيد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

حادث الإسماعيلية

بعيداً عن المُنظّرين والمتفلسفين.. تعليق عمدة قرى بحر البقر على فاجعة حادث الإسماعيلية

أحمد موسى

أحمد موسى يسلط الضوء على تخريج دفعتين جديدتين بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان بحضور كامل الوزير

قناة الحياة

المسجد في مصر.. منبر للوعي والتعايش ومرآة للهوية الوطنية

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد