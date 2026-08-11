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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5 آلاف كشاف.. بورسعيد تواصل إضاءة شوارعها وخطة لاستكمال باقي المناطق

450 كشافًا بالشرق و200 بالمناخ و350 بالعرب.. و170 كشافًا بالضواحي وأكثر من 100 بالحي الإماراتي
450 كشافًا بالشرق و200 بالمناخ و350 بالعرب.. و170 كشافًا بالضواحي وأكثر من 100 بالحي الإماراتي
محمد الغزاوى

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تنفيذ أعمال واسعة لتركيب كشافات إنارة جديدة ورفع كفاءة الأعمدة القائمة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الذي تابع الأعمال ميدانيًا خلال عدد من جولاته المسائية، للتأكد من معدلات التنفيذ وسرعة دخول الكشافات الجديدة الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وتعزيز الأمن والسلامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وشهد حي الشرق الانتهاء من تركيب 450 كشافًا جديدًا، شملت 59 كشافًا بشارع الجمهورية، و128 كشافًا بشارع 23 يوليو، و210 كشافات بشارع محمد علي، و23 كشافًا بالمساحة الخضراء أمام ديوان عام المحافظة، و30 كشافًا بشارع مصطفى كامل. 

كما تم الانتهاء من تركيب 200 كشاف جديد بحي المناخ، شملت شارع 23 يوليو من مستشفى المبرة حتى الاستاد، وشارع الثلاثيني من أمام مستشفى الحميات حتى تقاطع الأمين، وكذلك المنطقة من أمام مركز السلام حتى شارع العبور.

450 كشافًا بالشرق و200 بالمناخ و350 بالعرب.. و170 كشافًا بالضواحي وأكثر من 100 بالحي الإماراتي

وفي حي العرب، تم الانتهاء من تركيب 200 كشاف جديد بمناطق شارع طرح البحر، وسيد درويش، والاتحاد، والإحسان، وإبراهيم سالم، وشارع نهضة مصر، مع استمرار العمل بشارع عبد السلام عارف، كما تابع المحافظ خلال جولة مسائية أخرى أعمال تركيب 150 كشافًا بشوارع 23 يوليو وعاطف السادات والسيد درويش، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال ورفع كفاءة الإنارة بهذه الشوارع.

وامتدت أعمال التطوير إلى حي الضواحي، حيث تم تركيب 170 كشافًا جديدًا بمنطقة السيدة خديجة (ب) لخدمة منظومة الإنارة لنحو 78 عمارة سكنية، إلى جانب استكمال أعمال الإنارة بالحي الإماراتي، حيث تم تركيب أكثر من 100 كشاف جديد بالطريق الممتد من مدخل الحي الإماراتي بـ30 يونيو حتى مبنى المرور الجديد.

كما شهدت مدينة بورفؤاد تنفيذ أعمال واسعة لتطوير منظومة الإنارة، حيث تم تركيب 700 كشاف جديد بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية، شملت شارع التأميم «ميدان السوق»، وشارع الجمهورية، وشارع 23 يوليو، وشارع الجلاء بدايةً من شارع 23 يوليو، وشارع الإمام محمد الشعراوي، إلى جانب رفع كفاءة 100 عمود إنارة، مع التأكيد على الالتزام بتعليمات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة.

وشملت خطة التطوير كذلك تركيب 100 كشاف جديد بشارع عاطف السادات بحي الشرق، حيث شدد المحافظ على سرعة استكمال الأعمال، ووجّه بتطبيق نفس النمط والتصميم الخاص بأعمدة وكشافات الإنارة في أحياء العرب والمناخ، بما يحقق قدرًا أكبر من التناسق وتوحيد الهوية البصرية للشوارع.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن ما تم تنفيذه يمثل مراحل متقدمة من خطة المحافظة التي تستهدف تركيب 5 آلاف كشاف جديد لتغطية مختلف شوارع وأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، مشددًا على أن أعمال التطوير مستمرة خلال الفترة المقبلة لتشمل باقي المناطق والأحياء، ومن بينها أحياء الزهور والجنوب والغرب، مع سرعة استكمال الكشافات التي تم توفيرها للأحياء والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وشدد المحافظ على أن خطة تطوير الإنارة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتحقيق أعلى معدلات الأمان، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع، مع الالتزام الكامل بتعليمات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيق التوازن بين توفير إضاءة كافية وفعالة للمواطنين والاستخدام الرشيد للطاقة.

بورسعيد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد محافظ بورسعيد

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