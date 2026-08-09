مدير تعليم بورسعيد يناقش مع مديري المراحل الاستعدادات لانطلاق العام الجديد

عقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا بمقر مكتبه بديوان المديرية، مع مديري المراحل التعليمية، لمناقشة ومتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق العام الدراسي الجديد، والوقوف على جاهزية مختلف المراحل التعليمية لاستقبال الطلاب، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني، حيث تناول الاجتماع عددًا من المحاور المرتبطة بالاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، ومراجعة خطط العمل الخاصة بالمراحل التعليمية، والتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات والمراحل والتوجيهات الفنية، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الجاهزية والانضباط مع بدء الدراسة.

بدوي يناقش مع مديري مراحل بورسعيد التعليمية الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد

وأكد بدوي خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين مختلف القيادات التعليمية، وضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة داخل المدارس، ومتابعة موقف التجهيزات، وانتظام العمل وفق الخطط الموضوعة، مع التأكيد على توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطلاب، تضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، ورصد أي معوقات قد تواجه سير العملية التعليمية والعمل على سرعة تذليلها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق والجاهزية، والالتزام بالتوجيهات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، بما يحقق الانضباط ويرتقي بمستوى الأداء داخل المدارس.

ووجه محمود بدوي مديري المراحل التعليمية بضرورة تكثيف المتابعة والتنسيق مع الإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، مع وضع المصلحة التعليمية للطلاب في مقدمة أولويات العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدير المديرية أن تعليم بورسعيد يواصل استعداداته بصورة مكثفة ومنظمة لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وسرعة التعامل مع أي مستجدات، بما يضمن انطلاقة قوية ومستقرة للعام الدراسي، ويعزز جودة وانتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.