بالأسماء .. تفاصيل مصرع شخصين واصابة 14 في حادث تصادم بالمنيا

ينشر «صدى البلد» التفاصيل الكاملة لحادث مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين، إثر حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي شمال منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي شمال منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار، ما أسفر عن مصرع عبد المالك. م. م، 22 عامًا، وعبد الهادي. م. ر، 80 عامًا.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

1- أسماء. ح. م، 40 عامًا.

2- أميرة. م. ع، 11 عامًا.

3- مي. ع. ا، 15 عامًا.

4- ميادة. ع. ع، 14 عامًا.

5- حبيبة. ع. ع، 19 عامًا.

6- محمد. ص. ع، 18 عامًا.

7- عبد الله. ج. ع، 17 عامًا.

8- علي. ك. م، 27 عامًا.

9- إبراهيم. ج. ع، 26 عامًا.

10- سلامة. ك. م، 19 عامًا.

11- جنى. م. ع، 12 عامًا.

12- كريمة. ك. م، 28 عامًا.

13- عبد الرحمن. م. ع، 9 أعوام.

14- وليد. ك. ع، 35 عامًا.

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، والتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.