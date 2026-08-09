إصابة 6 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بالصحراوي الشرقي بالمنيا

اصيب 6 أشخاص، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا ، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث

