مدير أمن المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بسمالوط شرق وغرب

ترأس اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، حملة أمنية مكبرة استهدفت إزالة التعديات والمخالفات بمركزي سمالوط شرق وغرب، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية والتصدي لكافة صور المخالفات والتعديات، وتحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون.

وشهدت الحملة انتشارًا أمنيًا مكثفًا بمختلف المناطق المستهدفة، بمشاركة القيادات الأمنية والقوات المعنية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز سمالوط والوحدات القروية، بهدف تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري مع التعديات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري.

وتابع مدير الامن أعمال الحملة ميدانيًا، مؤكدًا أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات القانونية بكل حسم، مع مراعاة الضوابط المنظمة والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

تأتي الحملة ضمن خطة أمنية موسعة تستهدف تعزيز الانضباط بمختلف مدن المحافظة والتعامل مع التعديات والإشغالات والمخالفات التي تمثل تعديًا على حق الدولة أو حقوق المواطنين.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات المكبرة خلال الفترة المقبلة، لضبط الشارع وتحقيق الانضباط العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

