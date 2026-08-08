محافظ المنيا: إلغاء الفترة المسائية وتقليل الكثافات وسد عجز المعلمين دون استثناءات

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خطة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، وما تتضمنه من إجراءات لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى درجات الانضباط بمختلف المدارس.

وأكد محافظ المنيا أهمية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية المدارس والفصول، وتوفير المستلزمات التعليمية، بما يضمن بدء الدراسة بصورة منتظمة، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

جاء ذلك بحضور صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حيث استعرض خطة المديرية للعام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنتظمة، بما ينعكس على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه بدءًا من العام الدراسي الجديد سيتم إلغاء الفترة المسائية بالمدارس، لتصبح الدراسة على مدار يوم دراسي كامل، بما يسهم في تحقيق انتظام أكبر للعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، مشدداً على مراعاة الكثافات داخل الفصول وأهمية الالتزام بحضور الطلاب إلى المدارس، بما يسهم فى تحقيق الاستفادة المثلى من العملية التعليمية.

وأضاف أن المديرية تعمل على سد العجز في أعداد المعلمين ببعض المواد الدراسية، وفقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية، دون استثناءات بما يضمن توفير الكوادر التعليمية اللازمة وانتظام الدراسة بمختلف المدارس، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الإدارات التعليمية والمدارس لحصر الاحتياجات الفعلية والعمل على معالجتها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل الوزارة أن تعليمات وزارة التربية و التعليم، وفي مقدمتها إلغاء الفترة المسائية، وتقليل الكثافات سيتم تطبيقها، مع متابعة الالتزام بكافة التعليمات على مستوى جميع الإدارات التعليمية ، بما يضمن تحقيق الانضباط وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.