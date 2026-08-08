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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنيا تُجري القرعة العلنية لفعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد بمشاركة 30 جامعة ومعهدًا

القرعة العلنيه
القرعة العلنيه
ايمن رياض

أجرت جامعة المنيا، القرعة الخاصة بمسابقات وفعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، والمقرر أن تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع» بمشاركة 30 جامعة ومعهدًا عاليًا، وبحضور مندوبي اتصال الجامعات المشاركة.

ونظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب القرعة العلنية للأنشطة والمسابقات التي تشمل المجالات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية والاجتماعية والجوالة والخدمة العامة، وذلك وفق نظام عشوائي يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجامعات المشاركة، عقب تسلم الكشوف النهائية للبعثات التي تضم الطلاب والمشرفين والمدربين وقيادات البعثة.

واستقبل مندوبي الجامعات وليد عبد القوي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحسن سيد، مسؤول الاتصال بالجامعات المصرية والمعاهد العليا، إلى جانب مديري الإدارات والأخصائيين بالإدارة.
 

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أن استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر تمثل مسؤولية وطنية وثقة كبيرة في قدرات الجامعة التنظيمية والبشرية.

وأوضح أن الأسبوع يمثل منصة متكاملة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات وتنمية مهارات القيادة والابتكار والمنافسة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، وتعزيز الحوار والتواصل والتعايش وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات المصرية، إلى جانب دمج الطلاب الوافدين في مختلف الأنشطة مع زملائهم المصريين، بما يدعم التبادل الثقافي والحضاري.

وأوضح  أن الاستعدادات لفعاليات الأسبوع تتضمن إطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر في جولة بمختلف الجامعات والمعاهد العليا المشاركة، اعتبارًا من 11 أغسطس الجاري، لتجوب الجامعات المصرية قبل عودتها إلى مقر جامعة المنيا، إيذانًا بالانطلاق الرسمي لفعاليات الأسبوع.

وأشار إلى أن جولة الشعلة تتضمن كذلك زيارة الطلاب والوفود للمشروعات القومية المتميزة في كل محافظة تنتمي إليها الجامعات المشاركة، بهدف تعريف الشباب بما تشهده الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات في مختلف القطاعات، وإبراز ما تحقق على أرض الواقع من جهود تنموية.


كما تتضمن الفعاليات تنظيم كرنفال أسبوع شباب الجامعات الذي يجوب عددًا من مناطق محافظة المنيا، وتقدم خلاله الجامعات عروضًا تعكس تنوعها الثقافي والفلكلوري من أزياء وعادات وتراث شعبي، إلى جانب إبراز المقومات والمشروعات القومية المتميزة بكل محافظة.

المنيا جامعة المنيا اسبوع شباب الجامعات

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