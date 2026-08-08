قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي الأزهري.. استعلم عليها الآن

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027، وأتاح رابط نتيجة الصف الاول الابتدائي الأزهري.

وتمت أعمال تنسيق الصف الأول الإبتدائي الأزهري، وفق الضوابط والقواعد المنظمة للقبول، بما يحقق تكافؤ الفرص، مع مراعاة الكثافات والقدرة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

للدخول على رابط نتيجة الصف الأول الإبتدائي الأزهري اضغط هنا

نتيجة تنسيق الصف الاول الابتدائي الأزهري

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الصف الاول الابتدائي الأزهري ستكون متاحة إلكترونيًا بدءًا من اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام والدخول على رابط نتيجة الصف الاول الابتدائي الأزهري من خلال استخدام الرقم القومي للطفل والبيانات التي تم تسجيلها أثناء التقديم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليم الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة، وذلك في موعد أقصاه 25 أغسطس 2026.

ويُطبق نظام التنسيق الإلكتروني على مرحلتين لأول مرة هذا العام، في إطار جهود قطاع المعاهد الأزهرية لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات التقديم والقبول والاستعلام أمام أولياء الأمور.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في منظومة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات والاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

الصف الأول الإبتدائي تنسيق الصف الأول الإبتدائي الأزهري نتيجة تنسيق الصف الأول الإبتدائي المعاهد الأزهرية طلاب الأزهر الاستعلام عن نتيجة الأول الإبتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد