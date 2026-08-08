رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي الأزهري.. استعلم عليها الآن

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027، وأتاح رابط نتيجة الصف الاول الابتدائي الأزهري.

وتمت أعمال تنسيق الصف الأول الإبتدائي الأزهري، وفق الضوابط والقواعد المنظمة للقبول، بما يحقق تكافؤ الفرص، مع مراعاة الكثافات والقدرة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

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نتيجة تنسيق الصف الاول الابتدائي الأزهري

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الصف الاول الابتدائي الأزهري ستكون متاحة إلكترونيًا بدءًا من اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام والدخول على رابط نتيجة الصف الاول الابتدائي الأزهري من خلال استخدام الرقم القومي للطفل والبيانات التي تم تسجيلها أثناء التقديم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليم الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة، وذلك في موعد أقصاه 25 أغسطس 2026.

ويُطبق نظام التنسيق الإلكتروني على مرحلتين لأول مرة هذا العام، في إطار جهود قطاع المعاهد الأزهرية لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات التقديم والقبول والاستعلام أمام أولياء الأمور.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في منظومة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات والاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.